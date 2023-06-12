Що відштовхує чоловіків під час сексу: експерти назвали поширені жіночі помилки

Секс — це невіддільна складова здорових стосунків та щасливого сімейного життя. І мова саме про якісний секс коли обом партнерам однаково добре. На жаль, інколи люди, які здавалося б ідеально підходять одним одному зрештою розходяться через несумісність в ліжку. Деколи справді в людей надто різні погляди на те, як виглядає справжнє задоволення. А інколи серед головних причин банальна необізнаність одного із партнерів. В цій статті поговоримо про помилки, які найчастіше роблять жінки. Це частенько відштовхує чоловіків, хоча все дуже індивідуально.

П’ять дій в ліжку, які відштовхують чоловіків

Знову ж, все дуже відносно, і якщо одних чоловіків це відштовхує, то інших навпаки може збуджувати. Але як показують більшість опитувань все-таки, це не надто подобається сильній половині людства.

Глибокі поцілунки

Чоловікам не сильно подобається, якщо жінка буквально пожирає їхні губи. В такому випадку все-таки варто дочекатися саме ініціативи від чоловіка. І звісно ж слідкуйте за кількістю слини. Багатьом надто “мокрі” поцілунки теж не до вподоби.

Подряпини

Багато жінок живуть зі стереотипом, що подряпана чоловіча спина ознака того, що жінка отримала неземне задоволення. Можливо в окремих випадках це й так, але точно не на постійній основі. Укуси, як і подряпини варто впроваджувати в секс дуже обережно і без фанатизму.

Надмірна сухість

Не варто пестити чоловічий статевий орган “в суху”. Для цього можна скористуватися слиною або лубрикантом. Також не треба соромитися користуватися лубрикантом, якщо через особливості організму у жінки не виробляється достатньо природної змазки. “Сухий” секс приносить лише дискомфорт.

Одноманітність

Є жінки, яким дуже важко або сором’язливо погодитися на зміну позицій в сексі чи якісь експерименти з, наприклад, залученням іграшок. Все звісно ж варто обговорювати, але місіонерська поза точно з часом чоловіку набридне.

Симуляція оргазму

Майже кожна жінка бодай раз, але симулювала оргазм. І майже завжди чоловіки розпізнають ці дії. Це сильно відштовхує останніх, і негативно впливає на їхню самооцінку. Не варто симулювати, краще чесно розповісти що подобається, а що ні й спробувати отримати справжній оргазм.