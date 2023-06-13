В Україні діятимуть обмеження на продаж сигарет: лише дві пачки в одні руки

Наразі в Україні не спостерігається дефіциту на сигарети, вони є у вільному доступі хіба що ціни на тютюнові вироби невпинно ростуть. Українці й надалі можуть купувати у звичайних магазинах стільки пачок сигарет, скільки хочуть. А от якщо завітаєте в магазин Duty Free, то там вам продадуть не більше двох пачок в одні руки. Таке нововведення діятиме на весь період воєнного стану. На думку депутатів подібне рішення має принести до бюджету кілька мільярдів гривень.

Законопроєкт підтримали у першому читанні

Законопроєкт вже підтримали 237 народних депутатів. З дня на день він вступить в дію.

«Думаю, пару мільярдів до бюджету це рішення точно має принести, коли реалізуємо загалом», — перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Якщо більш детально, то в законопроєкті прописано наступні пункти:

На час воєнного стану забороняється розміщувати та продавати сигарети, які виготовлені в Україні у магазинах Duty Free. На час воєнного стану заборонити продавати більш ніж дві пачки сигарет в одні руки (у магазинах з безмитною торгівлею). Провести детальну інвентаризацію залишків тютюнових виробів призначених для продажу у магазинах дюті фрі.

Подібні заборони також зв’язані з тим, що дуже багато сигарет просто не доїжджають до магазинів з безмитною торгівлею. Їх подають не сплачуючи за це ніяких податків. Даний крок мав би суттєво змінити ситуацію, в кращу сторону для державного бюджету.

В магазинах ціни на сигарети ростуть

У звичайних магазинах тютюнова продукція лише дорожчає. Експерти кажуть, що так і продовжуватиметься надалі. Середньостатистична ціна за одну пачку цигарок вартуватиме мінімум 100 гривень. Можливо це спричинить скорочення попиту на доволі шкідливий для здоров’я продукт.