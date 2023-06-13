В Украине будут действовать ограничения на продажу сигарет: всего две пачки в одни руки

Пока в Украине не наблюдается дефицита на сигареты, они в свободном доступе разве что цены на табачные изделия постоянно растут. Украинцы и дальше могут покупать в обычных магазинах столько пачек сигарет сколько хотят. А вот если посетите магазин Duty Free, то там вам продадут не больше двух пачек в одни руки. Такое нововведение будет действовать на весь период военного положения. По мнению депутатов, подобное решение должно принести в бюджет несколько миллиардов гривен.

Законопроект поддержали в первом чтении

Законопроект уже поддержали 237 народных депутатов. В ближайшие дни он вступит в действие.

“Думаю, пару миллиардов в бюджет это решение точно должно принести, когда реализуем в целом“, — первый заместитель руководителя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Если более подробно, то в законопроекте прописаны следующие пункты:

Во время военного положения запрещается размещать и продавать сигареты, изготовленные в Украине в магазинах Duty Free. На время военного положения запретить продавать более двух пачек сигарет в одни руки (в магазинах с беспошлинной торговлей). Провести детальную инвентаризацию остатков табачных изделий, предназначенных для продажи в магазинах дюти фри.

Подобные запреты также связаны с тем, что очень многие сигареты просто не доезжают в магазины с беспошлинной торговлей. Их продают не платя за это никаких налогов. Данный шаг должен существенно изменить ситуацию, в лучшую сторону для государственного бюджета.

В магазинах цены на сигареты растут

В обычных магазинах табачная продукция только дорожает. Эксперты говорят, что так и будет продолжаться. Среднестатистическая цена за одну пачку сигарет будет стоить минимум 100 гривен. Возможно, это приведет к сокращению спроса на довольно вредный для здоровья продукт.