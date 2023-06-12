К сведению клиентов Нафтогаза: изменены правила оплаты за газ

В Украине изменены правила оплаты газа, но пока только для жителей трех областей: Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской. Однако, как заявляет компания Газораспределительные сети Украины, которая является дочерней компанией Нафтогаза, подобная практика будет наблюдаться на всей территории Украины. Теперь эти области будут подавать платежку за газ не двумя конвертами, а одним. То есть и оплата за газ и за транспортировку будут подаваться одинаково на одном бланке. Такие изменения обусловлены тем, что “Нефтегаз” уже контролирует все облгазы в этих регионах. Как только какие-то облгазы в других областях будут переходить под контроль Нафтогаза, их клиентов будут ждать такие же изменения.

Изменились еще и условия подачи информации

Если раньше жители этих регионов могли подавать информацию только через сервис 104.ua, то теперь можно использовать через платформу my.gas.ua.

Что касается сроков подачи показателей, то здесь все без изменений. Подавать их нужно с 1 по 5 число ежемесячно. Не изменились также и способы оплаты газа. Это и дальше можно делать в кассах банков, отделениях Укрпочты, онлайн-площадках Приват24 и Ощад24/7, терминалах EasyPay.



Среди перемен еще реквизиты для оплаты за распределение газа. Как только облгаз перейдет под контроль Нафтогаза, реквизиты этого счета будут изменены. Актуальные реквизиты можно найти на сайте Нафтогаза и соответствующих организаций в своем регионе.

Цены на газ остаются неизменными

Несмотря на многие разговоры о том, что тарифы на газ для населения сильно отстают от рыночных, но поднимать их все равно не будут. По крайней мере, пока действует мораторий, внедренный Президентом. Он запрещает повышать цены на газ во время военного положения и еще 6 месяцев после его завершения. Какие цены будут когда все закончится – неизвестно. Известно лишь, что в настоящее время рыночная цена газа около 18 гривен, в то время как украинцы продолжают платить 8 гривен.