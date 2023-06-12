До уваги клієнтів Нафтогазу: змінено правила оплати за газ

В Україні змінено правила оплату газу, але поки що лише для мешканців трьох областей: Харківської, Кіровоградської та Дніпропетровської. Проте, як заявляє компанія “Газорозподільчі мережі України”, яка є дочірньою компанією “Нафтогазу”, подібна практика спостерігатиметься на всій території України. Наразі ці області будуть подавати платіжку за газ не двома конвертами, а одним. Тобто, і оплата за газ і за транспортування подаватимуться однаково на одному бланкові. Такі зміни зумовлені тим, що “Нафтогаз” вже контролює всі облгази в цих регіонах. Як тільки якісь облгази в інших областях переходитимуть під контроль Нафтогазу, їх клієнтів чекатимуть такі самі зміни.

Змінилися ще й умови подачі інформації

Якщо раніше мешканці цих регіонів могли подавати інформацію лише через сервіс 104.ua, то тепер можна ще користуватися платформою my.gas.ua.

Стосовно термінів подачі показників, то тут все без змін. Подавати їх потрібно з 1 по 5 число кожного місяця. Не змінилися також і способи оплати газу. Це й надалі можна робити у касах банків, відділеннях Укрпошти, онлайн-майданчиках Приват24 та Ощад24/7, терміналах EasyPay.

Серед змін ще реквізити для оплати за розподіл газу. Як тільки облгаз перейде під контроль Нафтогазу, то реквізити цього рахунку будуть змінені. Актуальні реквізити можна буде знайти на сайті Нафтогазу та відповідних організацій у своєму регіоні.

Ціни на газ залишаються незмінними

Попри багато розмов стосовно того, що тарифи на газ для населення сильно відстають від ринкових, та підіймати їх все одно не будуть. Принаймні поки діє мораторій впроваджений Президентом. Він забороняє підвищувати ціни на газ під час дії воєнного стану і ще 6 місяців після його завершення. Які ціни будуть коли все закінчиться — невідомо. Відомо лише, що наразі ринкова ціна газу близько 18 гривень, тоді як українці продовжують платити 8 гривень.