Украинцев ждет очередное повышение пенсий: касается “старших” пенсионеров

В Украине действуют надбавки к пенсии в зависимости от возраста. Выплачивать их начинают после достижения лицом 70-летия. В этом возрасте пенсию увеличивают на три сотни. Надбавка выплачивается ежемесячно.

Если же лицо достигает 70 лет, например, 15 числа, то надбавку дадут только за половину месяца. Еще одно условие для получения надбавки за возраст – сумма пенсии такого лица не превышает 10 340 гривен в месяц.

Какие выплаты существуют:

300 гривен в месяц для лиц в возрасте от 7 до 75 лет;

456 гривен для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет;

570 гривен для людей, старше 80 лет.

Важно понимать, что при переходе из одной возрастной категории в другую выплаты не будут суммироваться, будет доплачиваться лишь разница. То есть, если в 74 года пенсионер получал к пенсии по 300 гривен ежемесячно, то по достижении 75 лет он получит прибавку только 156 гривен, а не 456 гривен, как могут считать.

Всего по состоянию на апрель 2023 года в Украине есть 10 миллионов 697 тысяч получателей пенсии. За год число пенсионеров сократилось на 96 тысяч. Средняя пенсия составляет 5,2 тысячи гривен. Однако значительная часть пенсионеров, а это 3,1 миллиона человек получают пенсии в размере до трех тысяч гривен. В то же время 2,2 миллиона пенсионеров получают от трех до четырех тысяч гривен.

Средняя пенсия по инвалидности составляет 4,2 тысячи гривен, а по выслуге лет (ею могут воспользоваться льготные категории, например, шахтеров) получают 9,1 тысячи гривен.

При этом 2,7 миллиона пенсионеров продолжают работать, несмотря на достижение пенсионного возраста. Их средняя пенсия составляет 5,4 тысячи гривен. Социальная пенсия – 2,4 тысячи гривен. Их получают те, кто не смог накопить достаточное количество лет стажа.

Напомним, что в июне надбавки получат работающие пенсионеры. Их выплаты пересматривают раз в два года. В этом месяце они получили надбавку сразу за три месяца, поскольку надбавка полагалась еще в апреле, но через специфику обмена данными между реестрами процедура повышения затянулась.