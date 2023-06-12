Українців чекає чергове підвищення пенсій: стосується “старших” пенсіонерів

В Україні діють надбавки до пенсії залежно від віку. Виплачувати їх починають після досягнення особою 70-ліття. В цьому віці пенсію збільшують на три сотні. Надбавка виплачується щомісячно.

Якщо ж особа досягає 70 років, наприклад, 15 числа, то надбавку дадуть лише за половину місяця. Ще одна умова для отримання надбавки за вік — сума пенсії тако особи не перевищує 10 340 гривень на місяць.

Які виплати існують:

300 гривень на місяць для осіб у віці від 70 до 75 років;

456 гривень для пенсіонерів у віці від 75 до 80 років;

570 гривень для людей, старших за 80 років.

Важливо розуміти, що при переході з однієї вікової категорії до іншої виплати не будуть сумуватися, доплачуватиметься лише різниця. Тобто, якщо в 74 роки пенсіонер отримував до пенсії по 300 гривень щомісяця, то після досягнення 75 років він отримає надбавку лише 156 гривень, а не 456 гривень, як можуть вважати.

Загалом станом на квітень 2023 року в України є 10 мільйонів 697 тисяч отримувачів пенсії. За рік число пенсіонерів скоротилося на 96 тисяч. Середня пенсія складає 5,2 тисячі гривень. Однак значна частина пенсіонерів, а це 3,1 мільйона осіб отримують пенсії в розмірі до трьох тисяч гривень. Водночас 2,2 мільйона пенсіонерів отримують від трьох до чотирьох тисяч гривень.

Середня пенсія по інвалідності складає 4,2 тисячі гривень, а за вислугою років (нею можуть скористатися пільгові категорії, наприклад, шахтарів) отримують 9,1 тисячі гривень.

При цьому 2,7 мільйона пенсіонерів продовжують працювати попри досягнення пенсійного віку. Їх середня пенсія складає 5,4 тисячі гривень. Соціальна пенсія — 2,4 тисячі гривень. їх отримують ті, хто не зміг накопичити достатню кількість років стажу.

Нагадаємо, що в червні отримали надбавку працюючі пенсіонери. Їхні виплати перераховують раз на два роки. Вони отримали надбавку одразу за три місяці через особливості обміну даними між державними реєстрами.