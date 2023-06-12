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Права покупателей изменили, а к онлайн-магазинам ввели новые требования: что нужно знать украинцам 

13.06.2023
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Нардепы во втором чтении поддержали новый закон “О защите прав потребителей”. Автор документа – Кабинет министров.

Контролирующие органы смогут закрывать онлайн-магазины, которые скрывают информацию о товаре. Появится ассоциация покупателей, а споры между покупателем и продавцом можно будет решать с помощью специальных комиссий без обращения в суд. 

Новые правила разрешения споров 

Споры можно будет решать без суда, которые стоимость товара не превышает 50 000 гривен Если нарушена гарантия, не заменили товар, нарушили условия доставки и так далее, то решить спор можно будет через специальные комиссии. Если решение комиссии не удовлетворит стороны, то тогда можно будет обращаться в суд. 

Также будут созданы общественные объединения потребителей. Они получат право проводить экспертизы, изучать качество товара и так далее. Именно против этой нормы выступали некоторые бизнес-союзы, опасаясь коррупции. 

Нечестных онлайн-продавцов накажут

Важное нововведение – запрет нечестной торговли. Если продавец обманывает покупателя, рассказывает о несуществующих преимуществах и так далее, то такая покупка может считаться недействительной. То есть продавец будет должен вернуть деньги. Также в законе упоминается “агрессивная коммерческая практика”, а именно:

  • создание впечатления, что покупатель не может покинуть помещение без составления договора;
  • продавец приходит к клиенту домой, хотя раньше была просьба этого не делать;
  • постоянно пишут и звонят;
  • требуют что-то оплатить;
  • создают впечатление, что клиент что-то выиграл, а потом навязывают покупку. 

Ограничат доступ к интернет-магазинам, которые используют нечестную практику и нарушают закон. Проблемы могут возникнуть у тех магазинов, которые на сайте не укажут свой адрес и правильное название. 

Как говорится в пояснительной записке, часто украинцы покупают в интернете товар без получения достоверной информации о товаре. Электронная торговля ежегодно растет, но эта сфера деятельности осталась без должного внимания законодателей.

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13.06.2023
1 хвилина на прочитання
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