Права покупателей изменили, а к онлайн-магазинам ввели новые требования: что нужно знать украинцам 

Нардепы во втором чтении поддержали новый закон “О защите прав потребителей”. Автор документа – Кабинет министров.

Контролирующие органы смогут закрывать онлайн-магазины, которые скрывают информацию о товаре. Появится ассоциация покупателей, а споры между покупателем и продавцом можно будет решать с помощью специальных комиссий без обращения в суд.

Новые правила разрешения споров

Споры можно будет решать без суда, которые стоимость товара не превышает 50 000 гривен Если нарушена гарантия, не заменили товар, нарушили условия доставки и так далее, то решить спор можно будет через специальные комиссии. Если решение комиссии не удовлетворит стороны, то тогда можно будет обращаться в суд.

Также будут созданы общественные объединения потребителей. Они получат право проводить экспертизы, изучать качество товара и так далее. Именно против этой нормы выступали некоторые бизнес-союзы, опасаясь коррупции.

Нечестных онлайн-продавцов накажут

Важное нововведение – запрет нечестной торговли. Если продавец обманывает покупателя, рассказывает о несуществующих преимуществах и так далее, то такая покупка может считаться недействительной. То есть продавец будет должен вернуть деньги. Также в законе упоминается “агрессивная коммерческая практика”, а именно:

создание впечатления, что покупатель не может покинуть помещение без составления договора;

продавец приходит к клиенту домой, хотя раньше была просьба этого не делать;

постоянно пишут и звонят;

требуют что-то оплатить;

создают впечатление, что клиент что-то выиграл, а потом навязывают покупку.

Ограничат доступ к интернет-магазинам, которые используют нечестную практику и нарушают закон. Проблемы могут возникнуть у тех магазинов, которые на сайте не укажут свой адрес и правильное название.

Как говорится в пояснительной записке, часто украинцы покупают в интернете товар без получения достоверной информации о товаре. Электронная торговля ежегодно растет, но эта сфера деятельности осталась без должного внимания законодателей.