Права покупців змінили, а до онлайн-магазинів запровадили нові вимоги: що потрібно знати українцям 

Нардепи в другому читанні підтримали новий закон “Про захист прав споживачів”. Автор документа — Кабінет міністрів.

Контролюючі органи зможуть закривати онлайн-магазини, які приховують інформацію про товар. З’явиться асоціація покупців, а суперечки між покупцем та продавцем можна буде вирішувати за допомогою спеціальних комісій без звернення до суду.

Нова правила вирішення суперечок

Суперечки можна буде вирішувати без суду, які вартість товару не перевищує 50 000 гривень Якщо порушена гарантія, не замінили товар, порушили умови доставки і так далі, то вирішити суперечку можна буде через спеціальні комісії. Якщо рішення комісії не задовольнить сторони, то тоді можна буде звертатися до суду.

Також будуть створені суспільні об’єднання споживачів. Вони отримають право проводити експертизи, вивчати якість товару і так далі. Саме проти цієї норми виступали деякі бізнес-союзи, побоюючись корупції.

Нечесних онлайн-продавців покарають

Важливе нововведення — заборона нечесної торгівлі. Якщо продавець обманює покупця, розповідає про неіснуючі переваги і так далі, то така покупка може вважатися недійсною. Тобто продавець буде повинен повернути гроші. Також в законі згадується “агресивна комерційна практика”, а саме:

створення враження, що покупець не може покинути приміщення без складення договору;

продавець приходить до клієнта додому, хоча раніше було прохання цього не робити;

постійно пишуть та дзвонять;

вимагають щось оплатити;

створюють враження, що клієнт щось виграв, а тоді нав’язують покупку.

Обмежать доступ до інтернет-магазинів, які використовують нечесну практику та порушують закон. Проблеми можуть виникнути в тих магазинів, які на сайті не вкажуть свою адресу та правильну назву.

Як говориться в пояснювальній записці, часто українці купують в інтернеті товар без отримання достовірної інформації про товар. Електронна торгівля щорічно зростає, але ця сфера діяльності залишилася без належної уваги законодавців.