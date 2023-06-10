Мобілізація в Україні посилиться через контрнаступ: призиватимуть нові категорії

В лави Збройних сил Україні будуть брати громадян віком від 18 до 60 років, включно з тими, кого раніше вважався непридатним.

Зараз Збройним силам України потрібна велика кількість підготовлених людей для початку контрнаступу. Тож мобілізаційні заходи будуть посилюватися.

Тож тепер до лав ЗСУ будуть брати громадян у віці 18-60 років, включно з особами, що раніше вважалися непридатними до військової служби.

В першу чергу планують призвати наступні категорії громадян:

зняті з обліку за станом здоров’я;

чоловіки у віці від 28 до 60 років, які вважалися придатними або обмежено придатними;

чоловіки у віці від 18 до 287 років, які приходять на контрактну службу або перебувають на військовому обліку.

Водночас медична комісія як і раніше буде приймати остаточне рішення про призов особи. Водночас зараз запровадили електронну довідку, тож кількість ухилянтів повинна зменшитися.

При цьому право на відстрочку від призову надалі мають студенти денної форми навчання. Ця категорія громадян може бути призвана лише у двох випадках — у разі відрахування з вищого навчального закладу або в період між завершення бакалаврату та вступом до магістратури.

При цьому зараз не підлягають призову власники так званого “білого квитка”, сюди підпадають опікуни та багатодітні батьки.

Додамо, що наразі Генеральний штаб України та Міністерство оборони України не коментують вищевказану інформацію про мобілізацію.

При цьому раніше звучали дані стосовно того, що для контрнаступу України будуть залучатися не лише спеціально сформовані бригади, але і недавно мобілізовані військовозобов’язані.

Водночас повістка це не означає автоматичну путівку на фронт. Мобілізований повинен пройти навчання, не менше одного місяця. Також, якщо у особи є певні навички, наприклад, механік чи оператор безпілотного літального апарата, то їй варто про це розповісти при першому візиті до ТЦК, щоб отримати посаду відповідно до своїх навичок.