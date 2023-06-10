“Це пекло”: українці розповіли про реальні умови праці в Польщі та зарплату, яку отримують

Дуже багато українців наразі перебувають у Польщі, де вже змогли працевлаштуватися. Крім біженців, безліч українців, зокрема з західних областей, продовжують, як і щороку їздити у сусідню країну на заробітки. Цьогоріч це здебільшого жінки, адже для чоловіків кордон закритий. Чи то через велику кількість наших земляків, які там зараз перебувають, чи то через невміння останніх правильно шукати роботу, та все більше людей скаржаться на умови й зарплату. Кажуть, що їдуть на одні домовленості, а отримують зовсім інше. Працювати доводиться по 12 годин на добу, за максимум 30 000 гривень на місяць.

Подібним люди масово діляться в групах у соціальних мережах

“У Польщі потрібно пахати по 12 годин, тоді заробиш, а важко скрізь“, – пише українка.

Інші її охоче підтримують, а ще попереджають, що якщо є можливість погоджуватися лише на офіційне працевлаштування. На жаль, ті що їдуть на сезонні роботи, а зараз це збір ягід та овочів, здебільшого працюють неофіційно, а відповідно й стикаються з різноманітними неприємними сюрпризами.

“Я працюю, дуже важко, особливо перші тижні, бо робота дуже швидка і по 12 годин. Люди деякі (українці зі стажем) готові загризти, різні агенції по-різному платять: від 16.50 до 20 злотих на годину, а робота у всіх однакова“, – розповідає інша українка.

“Працювала на складі Zara під Познанню, то пекло“, – додає третя.

Найбільші проблеми в тих, хто працює неофіційно

За статистикою, дуже багато українців погоджуються на неофіційну роботу: допомагають у закладах харчування, миють посуд, збирають ту ж полуницю. Саме подібні працівники й потрапляють найчастіше в ситуації, коли роботодавець пропонує один дохід, а на практиці виходить зовсім інший. Експерти радять людям їхати з допомогою перевірених компаній, або до знайомих, які можуть порадити добросовісного роботодавця.