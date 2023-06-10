В Україну потрапила величезна партія небезпечного продукту, який провокує кому та навіть смерть

Час від часу в ЗМІ з’являються повідомлення про те, що на прилавки супермаркетів потрапляють небезпечні продукти. Зазвичай мова йде про імпортну продукцію, у складі якої виявили якийсь шкідливий компонент. Іноді товари встигають перевірити вчасно і вони не потрапляють у продаж, та інколи буває й навпаки. Наразі в деяких магазинах може з’явитися продукт, побачивши який покупцям необхідно відразу повідомляти до відповідних органів, а саме до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Мова про заморожені броколі

Мова про швидкозаморожену броколі, яка приїхала до нас вочевидь із Польщі. Принаймні постачальником вважається компанія Prosto Frosto Sp. Z o. o., яка має штаб-квартиру у Катовіце і давно займається переробленням овочів та фруктів.

В Україні замовником продукту виступило підприємство “Здоровий продукт”, яке базується у столиці і загалом орієнтується на постачання свіжозамороженої броколі компаніям HoReCa. Є велика ймовірність, що токсична броколі не потрапила на прилавки магазинів, але виключення можливі. Щодо власників закладів харчування, які замовили цей продукт, то їм потрібно негайно від нього позбуватися.

В чому небезпечність броколі?

Спеціалісти заявили, що у складі продукту було виявлено хлорпірифос. Це популярний пестицид, який використовують аграрії для знищення шкідливих комах. Проте, крім комах, даний компонент має надзвичайно шкідливий вплив й на організм людей і тварин. Дослідження, які проводили США та інші країни світу показують, що навіть незначна кількість хлорпірифосу є надзвичайно токсичною і може спровокувати кому. Найгірше компонент впливає на нервову систему, й окрім коми може провокувати параліч, судоми, важкі отруєння та навіть смерть.