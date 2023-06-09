Киевстар начал дважды в месяц снимать абонплату: чем обусловлен “двойной” тариф?

Компания Киевстар считается лидером по количеству абонентов в Украине. Их инфраструктура есть практически в каждой области, а соответственно и клиенты тоже. Очень часто последние жалуются на данного оператора. Весь негатив, как и позитив, чаще всего можно увидеть на странице организации в социальной сети Фейсбук. Следовательно, на днях именно в Фейсбуке появился негативный отклик одной из клиенток. Женщина пожаловалась, что компания дважды сняла со счета абонентскую плату за тариф. А так как сейчас Киевстар не предлагает ничего дешевле 150 гривен за 4 недели, то и сумма получилась немалая. Как это случилось? Что на это ответили в Киевстаре? И как избежать подобных издержек?

В Киевстаре нашли логическое объяснение случившемуся

Женщина у которой дважды сняли абонплату обратилась в компанию с требованием компенсировать ей лишние расходы, а также моральный ущерб. На это в Киевстаре ответили, что вероятно такое произошло из-за перехода клиентки на другой тарифный план.

Часто украинцы хотят перейти на другой план в день окончания месячной абонплаты по старому тарифу. Если не сделать это вовремя, то может сняться абонплата за старый тариф, которым абонент уже не хочет пользоваться, и одновременно новый, на который лицо решило перейти. Так получилось и в этом случае. То есть, по словам консультанта, компания вполне законно сняла средства. В то же время в Киевстаре обещали подумать, можно ли что-то сделать и вернуть средства за тариф, от которого клиентка уже отказалась.

Киевстар запустил патриотическую линейку тарифов

И к теме компания запустила патриотическую линейку тарифов, куда входит три разных тарифных плана стоимостью от 175 до 350 гривен. В компании заявили, что удешевить тариф можно, отказавшись от части его наполнения. Для этого нужно обращаться в отделения оператора или звонить на горячую линию.