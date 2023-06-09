Київстар почав двічі на місяць знімати абонплату: чим зумовлений “подвійний” тариф?

Компанія Київстар вважається лідером за кількістю абонентів в Україні. Їхня інфраструктура є практично у кожній області, а відповідно й клієнти теж. Дуже часто останні скаржаться на даного оператора. Весь негатив, як і позитив найчастіше можна побачити на сторінці організації у соціальній мережі Фейсбук. Відтак, днями, саме у Фейсбуці з’явився негативний відгук однієї з клієнток. Жінка поскаржилася, що компанія двічі зняла з рахунку абонентську плату за тариф. А через те, що зараз Київстар не пропонує нічого дешевше ніж 150 гривень за 4 тижні, то й сума вийшла чимала. Як так трапилося? Що на це відповіли у Київстарі? І як уникнути подібних витрат?

У Київстарі знайшли логічне пояснення, тому що трапилося

Жінка у якої двічі зняли абонплату звернулася до компанії з вимогою компенсувати їй зайві витрати, а також моральні збитки. На це в Київстарі відповіли, що ймовірно таке трапилося через перехід клієнтки на інший тарифний план. Часто українці хочуть перейти на інший план в день закінчення місячної абонплати за старим тарифом. Якщо не зробити це вчасно, то може знятися абонплата за старий тариф, яким абонент вже не хоче користуватися, і одночасно за новий, на який особа вирішила перейти. Так вийшло й у цьому випадку. Тобто зі слів консультанта, компанія цілком законно зняла кошти. Водночас в Київстар обіцяли подумати, чи можна щось зробити й повернути кошти за тариф, від якого клієнтка вже відмовилася.

Київстар запустив патріотичну лінійку тарифів

Й до теми, компанія запустила патріотичну лінійку тарифів, куди входить три різні тарифні плани вартістю від 175 до 350 гривень. У компанії заявили, що здешевити тариф можна, відмовившись від частини його наповнення. Для цього потрібно звертатися до відділень оператора, або телефонувати на гарячу лінію.