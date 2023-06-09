В Украину попала огромная партия опасного продукта, провоцирующего кому и даже смерть

Иногда в СМИ появляются сообщения о том, что на прилавки супермаркетов попадают опасные продукты. Обычно речь идет об импортной продукции, в составе которой обнаружили некий вредоносный компонент. Иногда товары успевают проверить вовремя и они не попадают в продажу, а иногда бывает и наоборот. В некоторых магазинах может появиться продукт, при виде которого покупателям необходимо сразу сообщать в соответствующие органы, а именно в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Речь о замороженных брокколи

Речь идет о быстрозамороженной брокколи, которая приехала к нам очевидно из Польши. По крайней мере, поставщиком считается компания Prosto Frosto Sp. Z o. o., которая имеет штаб-квартиру в Катовице и давно занимается переработкой овощей и фруктов.



В Украине заказчиком продукта выступило предприятие “Здоровый продукт”, базирующееся в столице и в целом ориентирующееся на поставку свежезамороженной брокколи компаниям HoReCa. Есть большая вероятность, что токсичные брокколи не попали на прилавки магазинов, но исключения возможны. Что касается владельцев заведений питания, заказавших этот продукт, то им нужно немедленно от него избавляться.

В чем опасность брокколи?

Специалисты заявили, что в составе продукта обнаружен хлорпирифос. Это популярный пестицид, который используют аграрии для уничтожения вредоносных насекомых. Однако кроме насекомых данный компонент оказывает чрезвычайно вредное влияние и на организм людей и животных. Исследования, проводимые США и другими странами мира, показывают, что даже незначительное количество хлорпирифоса чрезвычайно токсично и может спровоцировать кому. Хуже всего компонент влияет на нервную систему, и кроме комы может провоцировать паралич, судороги, тяжелые отравления и даже смерть.