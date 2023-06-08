Для некоторых украинцев сократили пенсионный возраст на полтора года: о ком речь

В Украине законодательно утвержден возрастной порог, после которого можно выходить на пенсию. Это 60 лет для женщин и 62 года для мужчин и это при условии, что на данный момент лицо имеет весь необходимый для этого стаж. В 2023 году это уже 30 лет и, согласно обновленной Пенсионной реформе, требования к стажу будут увеличиваться на один год ежегодно до 2028 года включительно. Но есть много исключений. Раньше на пенсию могут выходить многодетные мамы, лица, работавшие на вредных для здоровья профессиях, а также уволенные согласно первой части первой статьи 87 Закона Украины “О государственной службе”. О последних и пойдет речь в данном материале.

Уволенные лица имеют право преждевременно выходить на пенсию

В Пенсионном Фонде заявили, что буквально в прошлом году в законодательстве появилась важная поправка. Теперь на полтора года скорее могут выйти на пенсию лица уволенные по инициативе работодателя. Причиной увольнения должно выступать плохое здоровье работника, которого недостаточно для качественного выполнения возложенных на него обязанностей. Среди прочего может быть увольнение через банкротство компании, реорганизацию, перепрофилирование фирмы, массовое сокращение коллектива и т.д.

Если на момент увольнения лицу остается полтора года до пенсионного возраста согласно ст. 26 ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», такое лицо может подавать документы на преждевременное оформление пенсии.

Среди условий — регистрация лица в Центре занятости и отсутствие вакансий по его профилю.

Работать можно и дальше

Если человек не хочет выходить на пенсию и имеет возможность продолжать официально работать, то это еще лучше для него. С каждым дополнительно наработанным годом пенсия будет увеличиваться. Следовательно, если “переработать” 6 лет, то можно увеличить свою первоначальную выплату на 50%.