Для деяких українців скоротили пенсійний вік на півтора року: про кого мова

В Україні є законодавчо затверджений віковий поріг, після якого можна виходити на пенсію. Це 60 років для жінок і 62 роки для чоловіків і це за умови, що на цей момент особа має весь необхідний для цього стаж. У 2023 році це вже 30 років і згідно з оновленою Пенсійною реформою вимоги до стажу збільшуватимуться на один рік щороку до 2028 року включно. Та є багато винятків. Раніше на пенсію можуть виходити багатодітні мами, особи, які працювали на шкідливих для здоров’я професіях, а також звільнені згідно 1 частини першої статті 87 Закону України “Про державну службу”. Про останніх й піде мова у даному матеріалі.

Звільнені особи мають право передчасно виходити на пенсію

У Пенсійному Фонді заявили, що буквально минулого року у законодавстві з’явилася важлива поправка. Відтепер, на півтора року швидше можуть вийти на пенсію особи звільнені за ініціативою роботодавця. Причиною звільнення має виступати погане здоров’я працівника, якого недостатньо для якісного виконання покладених на нього обов’язків. Серед іншого може бути звільнення через банкрутство компанії, реорганізацію, перепрофілювання фірми, масове скорочення колективу тощо.

Якщо на момент звільнення особі залишається півтора року до пенсійного віку згідно ст. 26 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», то така особа може подавати документи на передчасне оформлення пенсії.

Також серед умов — реєстрація особи у Центрі зайнятості та відсутність вакансій за його профілем.

Працювати можна й надалі

Якщо особа не хоче виходити на пенсію і має можливість продовжувати офіційно працювати, то це ще краще для неї. З кожним додатково напрацьованим роком пенсія буде збільшуватись. Відтак, якщо “пепепрацювати” 6 років, то можна збільшити свою початкову виплату на 50%.