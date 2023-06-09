Українці масово отримують квитанції від податкової: з чим це пов’язано

Вже до першого липня українці отримають квитанції від Державної податкової служби з повідомленням про необхідність сплатити податки за своє житло. Тож зараз масово надходять листи від ДПС, Сума податку залежить від площі житла, при цьому платити потрібно не за всю житлову площу, а лише за зайві квадратні метри.

Платити податок доведеться за “зайву” площу. Такою вважаються квартири понад 60 квадратних метрів (податок нараховують за кожен зайвий квадрат) та будинки від 120 квадратів. Платити податок доведеться за минулий рік, а сума податку складає до 1,5% мінімальної заробітної плати. Наразі це 97,5 гривень за квадратний метр (максимальна сума).

Після отримання платіжки — вона надійде до 1 липня, у особи буде 60 днів на оплату податку. У випадку прострочки платежу буде нараховано штраф. Тобто сплатити податок потрібно до кінця літа, інакше податкова почне застосовувати штрафні санкції.

Розглянемо на прикладі, для кращого розуміння алгоритму нарахування податку.

Допустимо, у вас є квартира з площею 100 квадратних метрів. Тобто за нормами у вас 40 зайвих квадратних метрів. Тобто це 3 900 гривень податку (40 помножити на 97,5 гривні).

Якщо ж ви володієте і будинком, і квартирою, то їх загальна площа не повинна перевищувати 180 квадратів, інакше доведеться сплатити податок.

При цьому є випадки, коли сплачувати податок на нерухомість не потрібно:

нерухомість перебуває в зоні бойових дій;

нерухомість перебуває на тимчасово окупованій території

якщо нерухомість знищена в результаті бойових дій.

Зазначимо, що податок на нерухомість надходить до місцевих органів влади. Тож податок потрібно сплатити в податкову за місцем своєї реєстрації.

Нагадаємо, що з першого липня також скасують пільгову податкову ставку у 2%. З липня ФОПи третьої групи знову будуть платити 5% від доходу, водночас СВ за себе можна не сплачувати і надалі.