Всі грошові перекази українців перевірять: якими будуть наслідки та чого чекати від НБУ

НБУ повертає повноцінні перевірки фінансових установ. Операції, які раніше ігнорувалися, тепер будуть під тотальним контролем. Фінмоніторинг працювати безперервно, а банки будуть відстежувати всі підозрілі операції.

Часто підприємці скаржаться на безпідставне блокування рахунків. Володимир з Дніпра зареєстрований як ФОП. Спочатку в нього просили підтвердження походження коштів, а потім зовсім заблокували рахунок. І це при тому, що підприємець надав річну декларацію за рік. Зі сторони банку була лише відповідь, що ФОП не пройшов фінмоніторинг, тож співпрацю з ним розірвано.

В першу чергу контроль за операціями здійснюють банки. Якщо цю вимогу не здійснювати, то НБУ може штрафувати фінустанови.

Щодо самих правил фінмоніторингу, то їх не змінювали. Кілька днів тому Нацбанк розіслав банкам листи з проханням надавати повну інформацію про всі операції українців. Однак потім це спростували та пояснили, що простих українців, які отримують легальний дохід це не стосується. Водночас посилення контролю за банківськими рахунками є однією з вимог Міжнародного валютного фонду.

Як відбувається фінансовий моніторинг

Загалом кожен банк повинен знати свого клієнта. При відкритті рахунку клієнт повинен заповнити анкету та вказати свій майновий стан — розмір зарплати, додаткові доходи та інше.

Потім залучають ризик орієнтований підхід. Тож обов’язковому фінмоніторингу підлягають наступні операції:

на суму понад 400 тисяч гривень, навіть якщо вона розбита на кілька платежів;

операції з публічними діячами (депутати, та чиновники всі рівнів);

фізичні особи підприємці, які отримали цей статус за останні три місяці;

ті, що хто часто робить перекази за кордоном та/або обмінює банкноти.

Українці, які отримують на картку дохід від легальної підприємницької діяльності або заробітну плату можуть не хвилюватися, а щодо тих, хто отримує кошти та не сплачує податки, то краще легалізувати свою діяльність, інакше можна отримати шалений штраф за незаконне ведення підприємницької діяльності.