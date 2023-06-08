Мобилизация будет происходить по новым правилам: что изменится

С июня в действие вступает большое количество новых правил по мобилизации. Увеличится число потенциальных военнослужащих, увеличится число тех, кто сможет демобилизоваться. Многие обновления уже прописаны на законодательном уровне, некоторые уже заработали, другие ждут финальной подписи Президента. Что изменится и чего ждать в ближайшие недели, рассказываем.

Под мобилизацию попадет большая категория лиц

В первую очередь, Правительство решило расширить перечень потенциальных военнослужащих. Теперь в их число попадают и все мужчины старше 25 лет. Ранее до 27 лет ребята считались призывниками. Теперь призывники только те кому не больше 25, все старше имеют статус военнообязанных.

Кроме них, повестку будут вручать и владельцам “белого билета”, а также снятым с военного учета по состоянию здоровья. В дальнейшем лицу нужно будет пройти медосмотр, где комиссия подтвердит или опровергнет годность службы. Таким образом правительство хочет идентифицировать владельцев фальшивых “белых билетов”, которых в Украине достаточно много.

Изменятся правила прохождения медосмотра

Кроме этого, уже обновили правила прохождения медосмотра. Специальные комиссии будут принимать лиц не только при ТЦК, но и при разных медицинских учреждениях: поликлиниках, больницах. Это, мол, ускорит процесс, и позволит осматривать большее число мобилизованных. Также военно-врачебная комиссия получит доступ к единой электронной базе, которой будут пользоваться и другие медики. Это для того чтобы каждый врач мог оперативно взглянуть на историю болезни мобилизованного.

Что же касается демобилизации?

Последний пункт касается всех, кто уже служит в ВСУ. Такие лица смогут демобилизоваться, то есть написать рапорт, если кто-то из близких родственников умер в ходе боевых действий. К числу родственников подходят сын, дочь, папа, мама, муж, жена, дед, бабушка, родной брат или сестра. Военный по собственному желанию сможет вернуться со службы домой. Такая поправка уже внесена в законопроект №8009, который приняла Верховная Рада. На днях его еще предстоит подписать Президенту.