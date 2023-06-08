Мобілізація відбуватиметься за новими правилами: що зміниться

З червня в дію вступає дуже багато нових правил стосовно мобілізації. Збільшиться число потенційних військовослужбовців, також збільшиться число тих, хто зможе демобілізуватися. Чимало оновлень вже прописані на законодавчому рівні, деякі вже запрацювали, інші чекають на фінальний підпис Президента. Що зміниться та чого чекати від найближчих тижнів, розповідаємо.

Під мобілізацію потрапить більша категорія осіб

В першу чергу, Уряд вирішив розширити перелік потенційних військовослужбовців. Тепер в їх число потрапляють й всі чоловіки, яким понад 25 років. Раніше до 27 років, хлопці вважалися призовниками. Тепер призовники лише ті кому не більше 25, всі хто старше мають статус військовозобов’язаних.

Крім них, повістку вручатимуть й власникам “білого квитка”, і навіть тим хто знятий з військового обліку за станом здоров’я. Надалі особі потрібно буде пройти медогляд, де комісія підтвердить або спростує придатність до служби. Таким чином Уряд хоче ідентифікувати власників фальшивих “білих квитків”, яких в Україні досить багато.

Зміняться правила проходження медогляду

Крім цього вже оновили правила проходження медогляду. Спеціальні комісії прийматимуть осіб не лише при ТЦК, а й при різних медичних установах: поліклініках, лікарнях. Це, мовляв, пришвидшить процес, і дозволить оглядати більше число мобілізованих. Також, військово-лікарська комісія отримає доступ до єдиної електронної бази, якою користуватимуться й інші медики. Це для того, аби кожен лікар міг оперативно глянути на історію хвороби мобілізованого.

Що стосовно демобілізації?

Останній пункт стосується всіх хто вже служить в ЗСУ. Такі особи зможуть демобілізуватися, тобто написати рапорт, якщо хтось з їхніх близьких родичів помер в ході бойових дій. До числа родичів підходять: син, дочка, тато, мама, чоловік, дружина, дід, бабуся, рідний брат або сестра. Військовий за власним бажанням зможе повернутися зі служби додому. Таку поправку вже внесено до законопроєкту №8009, який прийняла Верховна Рада. На днях його ще має підписати Президент.