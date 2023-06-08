Лікарка поділилися секретом, як швидко вгамувати зубну біль: пройде за кілька хвилин

Коли болить зуб, то не можливо їсти, спати, щось робити, чи відпочивати. Біль, навіть легка та ниюча, дуже швидко втомлює, дратує і відволікає від важливих справ. Що вже говорити про сильний біль, від якої інколи хочеться просто плакати. Найгірше, коли до стоматолога неможливо одразу потрапити, а ліки допомагають дуже слабо, або починають діяти через тривалий період часу. Стомотологиня Юлія Лапушко поділилася корисним секретом, як швидко вгамувати навіть найсильніший біль. Полегшення ви відчуєте вже через кілька хвилин.

Потрібно зайняти правильну позицію

Звісно, перш за все потрібно випити анальгетики, це можуть бути таблетки нурофену, або аспірин, диклофенак, ібупрофен, чи навіть анальгін. Однак, як тільки ви випили таблетку, потрібно зайняти напівсидяче положення. Лежати в момент зубного болю не можна, адже тоді кров приливає до голови й біль лише посилюється, або не проходить дуже довго. Тож якщо біль застала вас вночі, підніміться, і продовжуйте спати у напівсидячому положенні.

“Горизонтальне становище посилює біль, що пов’язано з посиленням кровотоку, тому для сну найкраще вибирати напівсидяче становище”, – пояснила Лапушко.

Також лікар наголосила, що всі таблетки потрібно приймати суворо за інструкцією. Інколи трапляється, що люди не дочекавшись полегшення через короткий проміжок часу приймають ще одну таблетку. Це небезпечно, і може призвести до передозування та інтоксикації. Якщо ж у зубі є дірка, то можна скористуватися ще одним лайфхаком. Роздавіть одну з вищеперелічених таблеток у порошок і гарно промокніть ним шматочок вати, або ватного диска. Прикладіть вату з ліками до хворого зуба і міцно притисніть її. Так ліки потраплять безпосередньо на зубний нерв, і водночас матимуть менш шкідливу дію на організм в цілому.