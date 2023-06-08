Vodafone запустил новую услугу, о которой давно просили украинцы

Сейчас услуга будет доступна жителям нескольких регионов Украины – Львова, Одессы, Киева и Днепра. Абонентов будут подключать к новой сети по технологии гигабитной оптической сети.

Мобильный оператор Vodafone предлагает новую услугу на рынке Украины – это предложение высокоскоростного фиксированного домашнего интернета – Vodafone GigabitNet. Эту новость сообщила пресс-служба компании.

Как уже отмечалось выше, эта услуга будет доступна пользователям из Киева, Львова, Одессы и Днепра, впоследствии географию планируют расширить. Что касается стоимости тарифа, то для начала будет действовать акционная цена – 125 гривен на шесть месяцев. В дальнейшем абонентская плата возрастет до 250 гривен в месяц.

Данная технология от Vodafone предполагает использование мощного оборудования, поэтому компания будет предоставлять в аренду роутеры, которые способны обеспечивать гигабитную скорость.

Напомним, что в конце апреля абонент сотовой связи Vodafone заявил об обновлении тарифов для бизнеса. Новые расценки, которые начали действовать с мая будут тарифицироваться покилобайтно.

В общем, все операторы мобильной связи объявили о повышении тарифов. Это в первую очередь связано с необходимостью тратить значительные средства на восстановление поврежденной инфраструктуры, а также установку резервных источников питания на базовых станциях для обеспечения доступа к интернету при отключениях электроэнергии.

Напомним, что с первого июня в Украине также повысили тарифы на электроснабжение. Теперь за каждый кВт-ч придется платить 2,64 гривны. Ранее мы платили 1,46 при потреблении до 250 кВт-ч в месяц и 1,68 гривны при потреблении более 250 кВт-ч в месяц. В целом повышение стоимости электроэнергии является вынужденным шагом, ведь российские оккупанты нанесли значительный ущерб

энергетической инфраструктуре Украины постоянными ракетными атаками и критически важные объекты. Таким образом можно будет немного скомпенсировать расходы на ремонтные работы, ведь если этого не сделать, страна не сможет подготовиться к новому отопительному сезону.