Vodafone запустив нову послугу, про яку давно просили українці

Наразі послуга буде доступна жителям кількох регіонів України — Львова, Одеси, Києва та Дніпра. Абонентів будуть підключати до нової мережі за технологією гігабітної оптичної мережі.

Мобільний оператор Vodafone пропонує нову послугу на ринку України — це пропозиція високошвидкісного фіксованого домашнього інтернету — Vodafone GigabitNet. Цю новину повідомила пресслужба компанії.

Як вже зазначалося вище, ця послуга буде доступна користувачам з Києва, Львова, Одеси та Дніпра, згодом географію планують розширити. Щодо вартості тарифу, то для початку буде діяти акційна ціна — 125 гривень на шість місяців. Надалі абонентська плата зросте до 250 гривень на місяць.

Дана технологія від Vodafone передбачає використання потужного обладнання, тому компанія надаватиме в оренду роутери, які здатні забезпечувати гігабітну швидкість.

Нагадаємо, що в кінці квітня абонент сотового зв’язку Vodafone заявив про оновлення тарифів для бізнесу. нові розцінки, які почали діяти з травня будуть тарифікуватися покілобайтно.

Загалом, всі оператори мобільного зв’язку оголосили про підвищення тарифів. Це в першу чергу пов’язано з необхідністю витрачати значні кошти на відновлення пошкодженої інфраструктури, а також встановлення резервних джерел живлення на базових станціях для забезпечення доступу до інтернету при відключеннях електроенергії.

Нагадаємо, що з першого червня в Україні також підвищили тарифи на електропостачання. Тепер за кожен кВт-год доведеться платити 2,64 гривні. Раніше ми сплачували 1,46 при споживанні до 250 кВт-год на місяць та 1,68 гривні при споживанні понад 250 кВт-год на місяць.. Загалом підвищення вартості електроенергії є вимушеним кроком, адже російські окупанти завдали значної шкоди

енергетичній інфраструктурі України постійними ракетними атаками та критично важливі об’єкти. Таким чином можна буде трохи скомпенсувати витрати на ремонті роботи, адже якщо цього не зробити, країна не зможе підготуватися до нового опалювального сезону.