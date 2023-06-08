Эксперты рассказали, как “зарядить” кошелек на финансовую удачу и что ее наоборот отгоняет

Финансовое благополучие – это то, к чему стремится каждый. Без денег в современном мире выжить практически невозможно. Конечно, чтобы иметь деньги, нужно много работать, но иногда не помешает и немного удачи. Также не следует пренебрегать разнообразными народными приметами, а еще рекомендациями различных экспертов, которые знают, что может привлекать финансовую удачу, а что наоборот — отпугивает. И вот эксперты советуют начать с ревизии собственного кошелька. Оказывается, есть несколько вещей, которые “глушат” финансовую энергетику и отталкивают от вас деньги. Эти вещи нельзя носить в кошельке, а наверняка каждый второй это делает.

Что нельзя носить в кошельке?

Тщательно проверьте собственный кошелек на наличие этих вещей, и если они есть быстро их отсюда заберите:

Чеки и разные фантики. Все это приравнивается к мусору, создает хаос и блокирует финансовые потоки. Не храните чеки в кошельке, и старайтесь никогда не забывать вынимать из него различные бумажки, записки и т.д. Фотографии. Очень часто в кошельке люди носят маленькие фото своих близких: детей, супругов или родителей. Эксперты говорят, что кошелек не место для фото. Если есть такая необходимость, то держите фото в кармане, блокноте или просто в сумке, но не в кошельке. Фальшивые деньги. Многие ошибочно думают, что если будут держать в кошельке фальшивую купюру номиналом, например, в 100 долларов, то она будет привлекать богатство. К сожалению, все с точностью до наоборот. Лекарство. Нельзя носить в кошельке таблетки, даже если это одна таблетка, которую вы туда специально поставили, чтобы не забыть вовремя выпить. Эксперты говорят, что подобное усугубляет не только ваше финансовое положение, но и негативно влияет на здоровье в целом.

Дальше несколько советов, как наоборот приумножить финансы.

Меняйте кошелек каждый год. Старый кошелек не выбрасывайте, а сжигайте. Никогда не ходите с пустым кошельком: банковские карты в качестве денег не считаются.

Ну и дарить кошелек – это действительно плохая примета, даже если вы попросите за этот подарок символическую плату.