Експерти розповіли, як “зарядити” гаманець на фінансову удачу і що її навпаки відганяє

Фінансове благополуччя — це те, чого прагне кожен. Без грошей у сучасному світі вижити практично неможливо. Звісно, щоб мати гроші потрібно багато працювати, але інколи не завадить й трішки удачі. Також не слід нехтувати різноманітними народними прикметами, а ще рекомендаціями різноманітних експертів, які знають, що може притягувати фінансову удачу, а що її навпаки — відлякує.

І ось, експерти радять розпочати з ревізії власного гаманця. Виявляється є кілька речей, які “глушать” фінансову енергетику і відштовхують від вас гроші. Ці речі не можна носити в гаманці, а напевно кожен другий це робить.

Що не можна носити в гаманці?

Ретельно перевірте власний гаманець на наявність цих речей, і якщо вони є швидко їх звідси заберіть:

Чеки та різні фантики. Все це прирівнюється до сміття, створює хаос та блокує фінансові потоки. Не зберігайте чеки в гаманці, і намагайтесь ніколи не забувати виймати з нього різноманітні інші папірці, записки тощо. Фотографії. Дуже часто в гаманці люди носять маленькі фото своїх близьких: дітей, чоловіка/дружини чи батьків. Експерти кажуть, що гаманець не місце для фото. Якщо є така необхідність, то тримайте фото у якісь кишені, блокноті чи просто у сумці, але не в гаманці. Фальшиві гроші. Багато людей помилково думають, що якщо триматимуть в гаманці фальшиву купюру номіналом, наприклад, у 100 доларів, то вона притягуватиме багатство. На жаль, все з точністю до навпаки. Ліки. Не можна носити у гаманці таблетки, навіть якщо це якась одна таблетка, яку ви туди спеціально поставили, щоб не забути вчасно випити. Експерти кажуть, що подібне погіршує не лише ваше фінансове становище, а й негативно впливає на здоров’я в цілому.

Далі кілька порад, як навпаки примножити фінанси.

Змінюйте гаманець щороку. Старий гаманець не викидайте, а спалюйте. Ніколи не ходіть з пустим гаманцем: банківські картки в якості грошей не рахуються.

Ну і дарувати гаманець — це насправді погана прикмета, навіть якщо ви попросите за цей подарунок символічну плату.