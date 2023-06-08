Вся магазинная курятина содержит гормоны и антибиотики: эксперты сказали, как он от них избавиться

Наверное, каждый хоть раз, но покупал в магазине куриные бедра, филе, голени и другую продукцию именно из курятины. Это довольно вкусно, относительно доступно по сравнению с другими видами мяса. И можно было бы еще добавить, что и полезно, но к сожалению, практически вся курятина, которая есть в продаже, содержит в составе гормоны и антибиотики. Благодаря этому она так скоро не портится. А еще гормоны и антибиотики могут добавлять в куриный корм пока птица в процессе роста. Так она вырастает гораздо больше. Если взять филе из домашней птицы, то оно никогда не будет таким большим, как магазинное. А все потому, что домашнюю птицу не подкармливают этими вредными добавками. Так как питаться домашним могут далеко не все, нужно знать, как выходить из ситуации, и минимизировать влияние химии на собственный организм.

Как очистить мясо от гормонов и антибиотиков?

Покупая не домашнюю курятину, нужно придерживаться некоторых простых рекомендаций во время ее приготовления.

Варите мясо в двух водах. Если вы отвариваете курицу, то как только вода закипит – слейте ее и налейте свежей. Затем доведите курицу до кипения еще раз. В первой воде останется большая часть токсинов и всех вредных веществ. Кстати именно поэтому бульон из магазинной курицы – это плохая идея. Тщательно очищайте мясо. Если речь идет о целой тушке или голенях, то тщательно очищайте и промывайте все внутри, ведь там накапливается больше всего токсинов. Замочите курицу в специальном растворе. Отлично вытащить из мяса все вредное можно, если поместить его (без шкурки) в специальный раствор. Для его приготовления берите литр чистой воды, добавьте 3 ложки соли и несколько ложек лимонного сока. Оставьте мясо в таком растворе на несколько часов.

Также в качестве альтернативы можно заливать мясо минеральной водой. Она тоже хорошо извлекает всю химию.