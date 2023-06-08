Вся магазинна курятина містить гормони та антибіотики: експерти сказали, як він них позбутися

Напевно кожен хоч раз, але купував у магазині курячі стегна, філе, гомілки та іншу продукцію саме з курятини. Це досить смачно, відносно доступно порівняно з іншими видами м’яса. І можна було б ще додати, що й корисно, але на жаль, практично вся курятина, яка є продажі, містить у складі гормони та антибіотики. Завдяки цьому вона так швидко не псується. А ще гормони та антибіотики можуть додавати в курячий корм, поки птиця в процесі росту. Так вона виростає набагато більша. Якщо взяти філе з домашньої птиці, то воно ніколи не буде таким великим, як магазинне. А все тому, що домашню птицю не підживлюють цими шкідливими добавками. Оскільки харчуватися домашнім мають змогу далеко не всі, потрібно знати, як виходити з ситуації, та мінімізувати вплив хімії на власний організм.

Як очистити м’ясо від гормонів та антибіотиків?

Купуючи не домашню курятину потрібно дотримуватись деяких простих рекомендацій під час її приготування.

Варіть м’ясо у двох водах. Якщо ви відварюєте курку, то як тільки вода закипить — злийте її й налийте свіжої. Потім доведіть курятину до кипіння ще раз. В першій воді залишиться більша частина токсинів та всіх шкідливих речовин. До речі саме тому бульйон з магазинної курки — це погана ідея. Ретельно очищайте м’ясо. Якщо мова про цілу тушку чи про гомілки, то ретельно очищайте і промивайте все всередині, адже там накопичується найбільше токсинів. Замочіть курку у спеціальному розчині. Найкраще витягнути з м’яса все шкідливе можна, якщо помістити його (без шкурки) у спеціальний розчин. Для його приготування візьміть літр чистої води, додайте 3 ложки солі й кілька ложок лимонного соку. Залиште м’ясо в такому розчині на кілька годин.

Також у якості альтернативи, можна заливати м’ясо мінеральною водою. Вона теж гарно витягує всю хімію.