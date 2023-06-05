Банки массово блокируют счета украинцев: как проверить есть ли вы в “черном списке”

С мая в Украине начались массовые блокировки счетов. Блокируют даже карточки пенсионеров, людей из льготных категорий населения, например родителей из многодетных семей и т.д. Причиной стали поправки к закону, позволяющему блокировать счет за наличие у его владельца любого долга. Это могут быть долги за коммуналку, алименты, неуплаченные штрафы ПДД. И если раньше исполнитель мог заблокировать счет только при наличии долга на сумму более 100 000 гривен, то сейчас это может быть даже сотня. Эксперты рассказали, как узнать не под угрозой ли вы, а также, что делать, если счета заблокировали.

Проверить свой статус можно двумя способами

Чтобы быть спокойным нужно знать точно нет ли у вас никаких долгов. Иногда водители даже не в курсе, что у них есть штраф, и соответственно не по своей воле его не платят. Проверить есть ли у вас открытые производства можно в “Дии” в соответствующем разделе, или же в специальном реестре. Нужно перейти по этой ссылке и ввести в информационных полях все данные, которые требует система.

Если долги есть, лучше их покрыть как можно быстрее, чтобы избежать блокировки. Если блокировка все-таки состоялась, счета удастся вернуть только после полного погашения долга. Но есть один аспект. Должник может обратиться к исполнителю (в открытом производстве будет указан кто исполнитель и будут его контактные данные) и попросить, чтобы он снял арест с суммы в размере двух минимальных зарплат. То есть если на ваших счетах есть средства, вы можете пользоваться суммой не более 13 400 ежемесячно (пока карты в блоке). Если исполнитель не соглашается, следует обращаться в суд.

Что с пенсионерами?

Согласно действующему законодательству, по крайней мере на время военного положения, блокировать пенсионные и студенческие карты никто не имеет права ни при каких условиях. Если карту заблокировали, пенсионеру нужно обратиться в Пенсионный фонд, взять справку о том, что карта пенсионная, затем взять номер заблокированного счета в банке и написать заявление исполнителю о разблокировании, добавив эти документы. После этого арест должен быть аннулирован.