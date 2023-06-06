До уваги всіх клієнтів Нафтогазу: компанія змінила умови подачі показників за газ

Компанія “Нафтогаз” наразі є лідером на ринку і практично монополістом. На початку війни вона почала обслуговувати майже 90% споживачів, адже дрібні компанії просто не мали можливості пропонувати людям лояльні ціни. До “Нафтогазу” виникало багато претензій, адже багатьом були незвичні деякі нюанси. Наразі компанія вдосконалює комунікацію зі споживачами, та оновлює деякі умови співпраці. Зокрема, анонсовано важливу зміну. Показники за газ тепер повинні подаватися в одному конверті, тобто за спожитий газ і за його транспортування. Але поки це стосується лише мешканців Кіровоградської, Дніпропетровської та Харківської областей.

Згодом схожа послуга стане актуальною на решті території України

Поки що мова лише про три області тому, що Нафтогаз у цих областях контролює п’ять облгазів. Всі платіжки в одному конверті українці подаватимуть тоді, коли облгаз переходитиме під контроль Нафтогазу. Стосовно інших нюансів, то більшість з них залишаються незмінними:

Подавати показники потрібно з 1 по 5 число кожного місяця. Для мешканців вищезгаданих областей є можливість подавати показники через my.gas.ua, бо раніше вони могли користуватися лише сервісом 104.ua. Оплату за газ можна здійснювати як на відділеннях Укрпошти, так і в касах банків, у мобільних додатках банків, та у терміналах EasyPay.

Варто зазначити, що при переході облгазу під контроль Нафтогазу, змінюються реквізити оплати за розподіл газу. Всі актуальні реквізити відразу ж будуть повідомлені людям через соціальні мережі та ресурси відповідних компаній у кожному регіоні окремо. Особисті рахунки споживачів залишаться незмінними.

Ціни за газ — незмінні

Щодо тарифів, то наразі до 30 квітня 2024 року газ має коштувати 7,96 грн. На його підвищення діє мораторій, який буде актуальним до кінця воєнного стану і ще 6 місяців після його завершення.