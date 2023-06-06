К вниманию всех клиентов Нафтогаза: компания изменила условия подачи показателей за газ

Компания “Нафтогаз” является лидером на рынке и практически монополистом. В начале войны она начала обслуживать почти 90% потребителей, ведь у мелких компаний просто не было возможности предлагать людям лояльные цены. К “Нефтегазу” возникало много претензий, ведь многим были необычные некоторые нюансы. В настоящее время компания совершенствует коммуникацию с потребителями и обновляет некоторые условия сотрудничества. В частности, анонсировано важное изменение. Теперь показатели за газ теперь должны подаваться в одном конверте, то есть за потребленный газ и его транспортировку. Но пока это касается только жителей Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областей.

Впоследствии подобная услуга станет актуальной на остальной территории Украины

Пока речь идет только о трех областях потому, что Нафтогаз в этих областях контролирует пять облгазов.

Все платежки в одном конверте украинцы будут подавать, когда облгаз будет переходить под контроль Нафтогаза. Что касается других нюансов, то большинство из них остаются неизменными:

Подавать показатели нужно с 1 по 5 число ежемесячно. Для жителей вышеупомянутых областей есть возможность подавать показатели через my.gas.ua, потому что раньше они могли пользоваться только сервисом 104.ua. Оплату за газ можно производить как на отделениях Укрпочты, так и в кассах банков, в мобильных приложениях банков и в терминалах EasyPay.

Следует отметить, что при переходе облгаза под контроль Нафтогаза изменяются реквизиты оплаты за распределение газа. Все актуальные реквизиты сразу же будут поставлены в известность людям через социальные сети и ресурсы соответствующих компаний в каждом регионе отдельно. Личные счета потребителей останутся постоянными.

Цены за газ не изменятся

Что касается тарифов, то до 30 апреля 2024 года газ должен стоить 7,96 грн. На его повышение действует мораторий, который будет актуален до конца военного положения и еще через 6 месяцев после его завершения.