Стало відомо, коли в Україні запрацює мережа 5G та які регіони першими відчують її переваги

5G – це п’яте покоління бездротових мереж. Це мобільний інтернет, який ще кращий та набагато швидше ніж 4G, яке за останні кілька років могли оцінити мешканці України. Наразі 5G вже є у більшості розвинених країнах, серед яких США, Канада, Китай, багато країна Європи, Сходу та деякі країни Азії. 5G безумовно доступний ще не всім мешканцям світу і в Україні його теж поки немає.

Перші кроки до впровадження мереж п’ятого покоління у нас були зроблені у 2019 році. Потім у 2020 році була запущена тестова версія 5G на окремій території. Наразі це спільний проєкт Міністерства цифрової трансформації, мобільного оператора Vodafone Україна, компанії Huawei Ukraine та технологічного парку UNIT.City, який вони активно розвивають.

Коли 5 G стане доступн им для всього населення?

Саме таке запитання поставила у мережі Фейсбук клієнтка мобільного оператора Водафон. Відповідь їй була наступною:

“Ми ж хочемо надавати тільки якісні та перевірені послуги. Зараз вона ще не була впроваджена для мас, але існує тільки тестова зона технології 5G. Однак, запевняємо, ми робимо все можливе, щоб ви якнайшвидше почали користуватися 5G. Звичайно, це відбувається не так швидко, як нам хотілося б, адже ми продовжуємо підтримувати стабільну роботу мережі та допомагати тим, кому наша допомога є критично необхідною. Тому, просимо поставитися з розумінням, ми зробимо все, щоб вас не підвести“, – відповіли представники компанії.

Тобто, як виявляється запровадити 5G не так просто і легко. Система потребує складних і довготривалих тестувань та вивчень. Раніше були очікування, що 5G повністю стане доступним в Україні у 2022 році. Однак, війна завадила цим планам. Наразі до цієї теми знову активно повернулися. Зі слів експертів можливо, що запуск 5G відбудеться вже до кінця 2023 року, але лише у великих містах: Київ, Харків, Одеса, Львів та Дніпро. Решта українців зможуть відчути переваги ультрашвидкого інтернету протягом наступних двох років.