Банки масово блокують рахунки українців: як перевірити чи є ви у “чорному списку”

З травня в Україні почалися масові блокування рахунків. Блокують навіть картки пенсіонерів, людей з пільгових категорій населення, наприклад, батьків із багатодітних родин тощо. Причиною стали поправки до закону, який дозволяє блокувати рахунок за наявність у його власника будь-якого боргу. Це можуть бути борги за комуналку, аліменти, несплачені штрафи ПДР тощо. І якщо раніше виконавець міг заблокувати рахунок лише при наявності боргу на суму понад 100 000 гривень, то зараз це може бути навіть сотня. Експерти розповіли, як дізнатися чи ви не під загрозою, а також, що робити, якщо рахунки заблокували.

Перевірити свій статус можна двома способами

Щоб бути спокійним потрібно знати чи точно ви не маєте ніяких боргів. Інколи водії навіть не в курсі, що в них є якийсь штраф, і відповідно не по своїй волі його не сплачують. Перевірити чи є у вас відкриті провадження можна у “Дії” у відповідному розділі, або ж у спеціальному реєстрі. Потрібно перейти за цим посиланням, і ввести в інформаційних полях всі дані, які вимагає система.

Якщо борги є, краще їх якнайшвидше покрити, щоб уникнути блокування. Якщо блокування таки відбулося, рахунки вдасться повернути лише після повного погашення боргу. Але є один нюанс. Боржник може звернутися до виконавця (а у відкритому провадженні буде вказано хто виконавець та будуть його контактні дані) і попросити, щоб він зняв арешт з суми розміром, як дві мінімальні зарплати. Тобто якщо на ваших рахунках є кошти, ви можете користуватися сумою не більше 13 400 щомісяця (допоки картки в блоці). Якщо виконавець не погоджується, потрібно звертатися до суду.

Що з пенсіонерами?

Згідно з чинним законодавством, принаймні на час воєнного стану, блокувати пенсійні та студентські картки ніхто немає права за жодних умов. Якщо картку заблокували, пенсіонеру потрібно звернутися у Пенсійний фонд, взяти довідку про те, що картка пенсійна, потім взяти номер заблокованого рахунку в банку і написати заяву виконавцю про розблокування, додавши ці документи. Після цього арешт має бути анульовано.