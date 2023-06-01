Налоги вырастут вдвое и придут проверки: украинцев предупредили об изменениях с 1 июля

Уже с 1 июля этого года правительство планирует вернуть налоги для физических лиц предпринимателей на уровень, который был до полномасштабного вторжения российских оккупантов. Кроме того, в планах есть возобновление проверок. Однако, дополнительно появится возможность добровольно погасить доначисленные суммы и избежать штрафа.

Речь идет о законопроекте №8401, который народные депутаты уже поддержали в первом чтении. Теперь для полного принятия закона нардепы должны снова проголосовать.

Что касается содержания документа, то нововведений будет несколько:

Полная отмена льготы по уплате налога для ФЛП первой и второй групп. Они будут обязаны платить единый налог.

Для ФЛП на третьей группе отменят льготную ставку 2% и вернут в довоенные 5%.

Возобновят все документальные проверки, которые были приостановлены после полномасштабного вторжения российских оккупантов.

Возвратят штрафные санкции за нарушение пользования РРО.

Дело в том, что льготные ставки ввели в первые месяцы войны, когда малый бизнес находился в шоковом состоянии и крайне нуждался в поддержке. После более года войны предприниматели смогли не только выстоять, но и адаптироваться к работе в новых сложных условиях.

Теперь на первый план выходит наполнение бюджета страны. Ведь финансирование военных нужд, те же заработные платы нашим защитникам Украина может только из своего бюджета. Направлять на эти цели средства международных партнеров запрещено. Именно поэтому Международный валютный фонд настоятельно рекомендовал Украине упразднить льготную налоговую ставку. Одна лишь льготная ставка приводит к тому, что Украина ежемесячно не получает 900 миллионов гривен. Это довольно внушительная сумма, но она не сможет кардинально улучшить ситуацию. Для понимания дефицит бюджета в 2023 году ожидается на уровне 1,31 трлн гривен.

Отметим, что несмотря на отмену льготных ставок ФЛП все еще могут не платить единый социальный взнос за себя, но не за наемных работников. Так будет до конца действия военного положения и еще год после его отмены. Если правительство не примет иного решения.