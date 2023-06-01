Всього 100 гривнь: пенсіонерам почали часто блокувати банківські картки

Останнім часом банки почали масово блокувати картки, при чому не лише пенсіонерів, а й інших своїх клієнтів. І мова не про фінансовий моніторинг та відмивання доходів внаслідок ведення тіньового бізнесу. Мова про борги: за комуналку, за аліменти, за несплачені штрафи ПДР тощо. При чому, якщо донедавна картку могли заблокувати за борг більший ніж 100 000 гривень, то зараз ви можете позбутися рахунка навіть якщо заборгованість становить 100 гривень. Юристи пояснили чому так відбувається і що з цим робити. Самі ж вони вважають, що такі дії з боку фінансових установ не є правомірними.

В яких випадках блокують рахунок?

Неважливо чи мова про пенсіонера, чи будь-яку іншу особу, ваш рахунок можуть заблокувати навіть якщо ваш борг становить не більше 100 гривень. Це відбувається за умови, якщо в банк поступив відповідний документ від державного або приватного виконавця. Тобто служби, якій боржник винен гроші. Якщо вам заблокували пенсійну або соціальну картку, на яку ви отримуєте допомогу від держави, ви можете звернутися в суд, або ж спробувати спочатку вирішити проблему з виконавцем.

Якщо мова про пенсіонерів, то на час воєнного стану блокування пенсійних і стипендіальних карток взагалі заборонено. Однак якщо таке трапилося потрібно зробити наступне:

Взяти довідку з Пенсійного Фонду про те, що карта є пенсійною і прикріпити її до заяви. Далі потрібно взяти в банку реквізити заблокованого рахунку і все це передати виконавцю. Після цих дій арешт з рахунка мають зняти.

Якщо мова не про пенсіонера, то ситуація трішки інша. Поки боржник, наприклад, особа яка не сплачує аліменти, ту ж комуналку або штрафи ПДР не погасить борг, арешт з картки не знімуть. Але можна звернутися до суду, який має видати дозвіл на право користуватися щомісяця сумою 13 400 гривень. Якщо така є на карті.