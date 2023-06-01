Податки зростуть вдвічі і прийдуть перевірки: українців попередили про зміни з 1 липня

Вже з 1 липня цього року уряд планує повернути податки для фізичних осіб підприємців до рівня, який був до повномасштабного вторгнення російських окупантів. Крім того, в планах є відновлення перевірок. Однак додатково з’явиться можливість добровільно погасити донараховані суми та уникнути штрафу.

Мова йде про законопроєкт №8401, який народні депутати вже підтримали в першому читанні. Тепер для повного прийняття закону нардепи повинні ще раз проголосувати.

Щодо змісту документа, то нововведень буде декілька:

Повне скасування пільги зі сплати податку для ФОП першої та другої груп. Вони будуть зобов’язані платити єдиний податок.

Для ФОП на третій групі скасують пільгову ставку 2% та повернуть до довоєнних 5%.

Відновлять всі документальні перевірки, які призупинили після повномасштабного вторгнення російських окупантів.

Повернуть штрафні санкції за порушення користування РРО.

Річ у тім, що пільгові ставки запровадили в перші місяці війни, коли малий бізнес перебував в шоковому стані та вкрай потребував підтримки. Після більше ніж року війни підприємці змогли не лише вистояти, але і адаптуватися до роботи в нових складних умовах.

Тож тепер на перший план виходить наповнення бюджету країни. Адже фінансування воєнних потреб, ті ж заробітні плати нашим захисникам, Україна може лише зі свого бюджету. Направляти на цю мету кошти міжнародних партнерів заборонено. Саме тому Міжнародний валютний фонд наполегливо рекомендував Україні скасувати пільгову податкову ставу.

Сама лише пільгова ставка призводить до того, що Україна щомісяця не доотримує 900 мільйонів гривень. Це досить значна сума, але вона не зможе кардинально покращити ситуацію. Для розуміння — дефіцит бюджету у 2023 році очікується на рівні 1,31 трлн гривень.

Зазначимо, що попри скасування пільгових ставок ФОПи все ще можуть не сплачувати єдиний соціальний внесок за себе, але не за найманих працівників. Так буде до кінця дії воєнного стану та ще рік після його скасування. Якщо уряд не прийме іншого рішення.