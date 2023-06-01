В Пенсионном фонде сделали важное заявление: меняется порядок выплат

Новый законопроект Пенсионного фонда Украины предусматривает выплату больничных как по основному месту работы, так и по месту работы по совместимости.

Пенсионный фонд Украины создал и обнародовал на своем сайте новый законопроект, предусматривающий право на получение больничных и декретных выплат по месту работы по совместительству.

Таким образом, этот проект предусматривает уточнение действующих законодательных норм относительно права застрахованных лиц на получение денежной помощи во время временной нетрудоспособности, беременности и родов, как по основному месту работы, так и по месту работы по совместительству.

Простыми словами, этот закон предусматривает, что работники, не получившие от страхователя выплаты из-за военных факторов, имеют возможность заново подать заявление в уполномоченные органы управления по месту проживания. То есть в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

Этот документ сможет привести действующее законодательство в соответствие с законом, который установил, что с первого января 2023 Фонд социального страхования Украины прекращает свою деятельность, а его функции будут возложены на Пенсионный фонд Украины и подконтрольные его территориальные органы

Отметим, что вышеупомянутый законопроект был обнародован только 26 мая этого года. Сейчас он с большой вероятностью находится на стадии обсуждений. Впоследствии документ передадут на рассмотрение в Кабинет Министров Украины. Только после согласования Кабмином документ будет зарегистрирован в Верховной Раде, где его поддержат или не поддержат народные депутаты. На любом этапе документ могут видоизменить, поэтому сейчас это только предварительная наработка.

Так что окончательное решение примут еще нескоро. Ранее сообщалось об отличной результативности внедрения электронных больничных в Украине. Экономический эффект от этого оценивается примерно в четыре миллиарда гривен, что крайне значительна в условиях военного положения, регулярных террористических атак российских оккупантов и существенного дефицита средств в государственном бюджете Украины.