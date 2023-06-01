У Пенсійному фонді зробили важливу заяву: змінюється порядок виплат

Новий законопроєкт Пенсійного фонду України передбачає виплату лікарняних як за основним місцем роботі, так і за місцем роботи за сумісністю.

Пенсійний фонд України створив та оприлюднив на свому сайті новий законопроєкт, який передбачає право на отримання лікарняних та декретних виплат за місцем роботи за сумісництвом.

Таким чином, цей проєкт передбачає уточнення чинних законодавчих норм “стосовно права застрахованих осіб на отримання грошової допомоги під час тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів, як за основним місцем роботи, так і за місцем роботи за сумісництвом.

Простими словами, цей закон передбачає, що працівники, які не отримали від страхувальника виплати через воєнні чинники, мають можливість наново подати заяву до вповноважених органів керування за місцем проживанням. Тобто до територіального органу Пенсійного фонду України.

Цей документ зможе привести чинне законодавство у відповідність з законом, який встановив, що з першого січня 2023 року Фонд соціального страхування України припиняє свою діяльність, а його функції буде покладено на Пенсійний фонд України та підконтрольні його територіальні органи

Зазначимо, що вищезгаданий законопроєкт було оприлюднене лише 26 травня цього року. Тож зараз він з великою імовірністю перебуває на стадії обговорень Згодом документ передадуть на розгляд до Кабінету Міністрів України. Лише після погодження Кабміном документ зареєструють в Верховній Раді, де його підтримають або не підтримають народні депутати. На будь-якому етапі документ можуть видозмінити, тож зараз це лише попередні напрацювання.

Тож остаточне рішення приймуть ще нескоро. Зазначимо, що раніше повідомлялось про відмінну результативність впровадження електронних лікарняних в Україні. Економічний ефект від цього оцінюється приблизно в чотири мільярди гривень, що є вкрай значною сумою в умовах воєнного стану, регулярних терористичних атак російських окупантів та суттєвого дефіциту коштів в державному бюджеті України.