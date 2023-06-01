На рынке недвижимости наблюдаются поразительные изменения: все из-за частых ракетных обстрелов

Май стал едва ли не самым трудным для жителей столицы, по крайней мере, за последние несколько месяцев. Уже которую ночь подряд враг атакует столицу ракетами и беспилотниками, разрушает дома, автомобили и инфраструктуру. Не обходится и без жертв. И хотя ПВО отлично выполняет свою работу, но к разрушениям приводят обломки сбитых ракет, которые могут упасть где угодно. Всё это сильно повлияло на рынок недвижимости в столице. Цены на жилье резко снизились из-за отсутствия спроса. Ситуация плачевна как на первичном, так и на вторичном рынке. Цены на аренду также меньше. Все потому, что по состоянию на сегодняшний день из столицы больше едут, чем туда прибывают.

Риелторы поделились происходящим

Столичные риелторы говорят, что после каждого обстрела цены на жилье падают. При этом продавцы поделились на две категории: те, которым не нужно срочно продавать жилье, поэтому цены они не меняют. И те, которые выехали за границу, хотят там обустроиться и стремятся побыстрее избавиться от недвижимости в Украине. Последние как только могут удешевляют цены, тем самым еще хуже влияя на рынок.

Потенциальные покупатели говорят, что решили не торопиться с покупкой, ведь, как показывает практика, в любой момент можно совсем остаться без жилья.

“Мы уже осенью начали сбавлять обороты. Есть угроза, что можно остаться вообще без квартиры. Если бы квартира нужна была срочно, возможно, продолжили бы поиски. А теперь, когда понимаю, что есть риск потерять эту квартиру, решили вообще отложить покупку. Пусть даже после войны будет дороже, возьмем кредит”, – рассказывает женщина, планировавшая покупать в столице квартиру.

Сейчас цены на однокомнатную квартиру в Киеве варьируются от 44 000 до 55 000 долларов. В принципе, те люди, которые давно мечтали о своем жилье в столице и не боятся рисковать могут даже выиграть.

В других регионах ситуация тоже кардинально разная

Логично, что стоимость и аренда жилья подорожала в западных регионах, где относительно тихо. Критическая ситуация в прифронтовых городах, таких как Запорожье, Николаев, Днепр или, например, Харьков. Там спроса практически нет.