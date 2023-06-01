В столиці Україні стрімко падає вартість квартир: ситуація лише погіршується

Травень став чи не найважчим для мешканців столиці, принаймні за останні кілька місяців. Вже котру ніч підряд ворог атакує столицю ракетами та безпілотниками, руйнує будинки, автомобілі та інфраструктуру. Не обходиться й без жертв. І хоч ППО відмінно виконує свою роботи, та до руйнувань призводять уламки збитих ракет, які можуть впасти абсолютно будь-де. Все це сильно вплинуло на ринок нерухомості в столиці. Ціни на житло різко знизилися через відсутність попиту. Ситуація плачевна як на первинному, так і на вторинному ринку. Ціни на оренду також менші. Все через те, що станом на сьогодні зі столиці більше їдуть ніж туди прибувають.

Рієлтори поділилися тим, що відбувається

Столичні рієлтори кажуть, що після кожного обстрілу ціни на житло падають. При цьому продавці поділилися на дві категорії: ті яким не потрібно терміново продавати житло, тому ціни вони не змінюють. І ті, які виїхали закордон, хочуть там облаштуватися і прагнуть по швидше позбутися нерухомості в Україні. Останні як тільки можуть здешевлюють ціни, тим самим ще гірше впливаючи на ринок.

Потенційні покупці кажуть, що вирішили не квапитися з купівлею, адже як показує практика, в будь-який момент можна зовсім залишитися без житла.

“Ми вже восени почали зменшувати оберти. Є загроза, що можна залишитися взагалі без квартири. Якби квартира потрібна була терміново, можливо, продовжили б пошуки. А тепер, коли розумію, що є ризик втратити цю квартиру, вирішили взагалі відкласти покупку. Нехай навіть після війни буде дорожче, візьмемо кредит”, – розповідає жінка, яка планувала купувати в столиці квартиру.

Наразі ціни на однокімнатні квартири в Києві варіюються від 44 000 до 55 000 доларів. В принципі ті люди, які давно мріяли про своє житло в столиці й не бояться ризикувати можуть навіть виграти.

В інших регіонах ситуація теж кардинально різна

Логічно, що і вартість і оренда житла подорожчала у західних регіонах, де відносно тихо. Критична ситуація в прифронтових містах, таких як Запоріжжя, Миколаїв, Дніпро чи, наприклад, Харків. Там попиту практично немає.