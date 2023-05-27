Юристы объяснили, можно ли проигнорировать повестку, оставленную в дверях

Мобилизация в Украине продолжается, и все, кто подпадает под мобилизацию, продолжают получать повестки. Однако далеко не всегда их вручают лично. Иногда представители территориальных центров комплектования не только передают документы через родственников, но просто оставляют повестку в почтовом ящике или вовсе в дверях.

Адвокат Сергей Гуля объяснил, есть ли такие действия законными.

Когда повестка считается врученной

Следует понимать, что повестка должна быть вручена должным образом, а не только доставлена ​​адресату. Простыми словами, представители ТЦК должны получить подтверждение от военнообязанного или его близкого родственника, проживающего вместе, что повестка получена.

Таким образом, документ должен быть подписан. Если же лицо отказывается подписывать документ, то следует составить соответствующий акт в присутствии свидетелей, что лицо отказалось получить повестку. Именно в этом случае документ считается врученным должным образом.

То есть оставленная в дверях или почтовом ящике повестка не может считаться врученной. Ведь кто-либо может вытащить документ, то есть адресат может ее не заметить. Что касается фото повестки в дверях, то даже наличие фото у представителей ТЦК не может служить доказательством, ведь фото можно сделать где угодно.

Чтобы начать уголовное производство в отношении лица, по мнению представителей ТЦК, получила повестку, то в подтверждение придется предоставить соответствующие документы с подписями. Без них наказать призывника невозможно.

Когда призывника могут наказать за отказ от повестки

Наказание возможно только в двух случаях, лицо проинформировано во время телефонного разговора, но не явилось. В таком случае нарушитель будет вынужден уплатить от 5100 до 8500 гривен или получит исправительные работы на срок до одного года. Но это при условии наличия соответствующих доказательств. Также штраф в размере 3 400-5 100 гривен может получить лицо, которое получило повестку должным образом, но не явилось в ТЦК в указанное время. Кроме штрафа такое лицо все же доставят в военкомат.