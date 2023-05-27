В “Дії” з’явилася чергова інноваційна послуга, але скористатися нею можуть ще не всі українці

Додаток “Дія” вже кілька років тішить українців тим, що дуже багато послуг тепер можна отримати обійшовши бюрократію. В “Дії” оформлюють різноманітні довідки, відкривають ФОП, шерять автомобілі, сплачують штрафи тощо. І ось, знову нова і можна сказати інноваційна послуга. В “Дії” можна зареєструвати власну нерухомість: дім, квартиру, чи навіть гараж. Більше не потрібно стояти у чергах до десятків кабінетів, та стикатися з бюрократією. Всього кілька кліків і все готово.

Послуга поки доступна не всім

Дана інформація поки що стосується мешканців Закарпатської, Київської, Дніпропетровської, Львівської, Одеської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької та Чернігівської областей, а також мешканцям міста Луцьк.

Дана реєстрація є корисною тим, що так ви на 100% захищаєте свою нерухомість від аферистів. Як тільки дані потрапляють в електронний реєстр більше ніхто не зможе підробити якісь документи, щоб незаконно відчужити ваше майно.

Щоб скористуватися послугою потрібно авторизуватися у “Дії”, далі натиснути кнопки “Послуги” – “Земля, будівництво, нерухомість” – “Державна реєстрація прав на нерухоме майно” – “Подати заяву”. Потім ретельно перечитати й заповнити інформацію, яку вимагатиме система. Прикріпити скан-копії документів і підписати все електронним підписом. Підпис можна згенерувати у “Дії”, або у мобільному банкінгу, наприклад, в Приват24.

До слова, для того, щоб отримати кошти по програмі єВідновлення, також потрібно реєструвати нерухомість в “Дії”.

Картки для єВідновлення можна оформити у кількох банках

Наразі картки для компенсації за зруйноване житло можна оформити у кількох банках. Серед них як найбільші та найвідоміші в Україні, так і декілька менш популярних. Картку оформлювати слід обов’язково, тому що витрачати гроші можна буде лише безготівковим способом. І лише в магазинах партнерах програми. Це переважно будівельні, меблеві магазини й тому подібне.