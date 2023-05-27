Юристи пояснили, чи можна проігнорувати повістку, залишену у дверях

Мобілізація в Україні триває, і всі хто підпадає під мобілізацію, продовжують отримувати повістки. Однак далеко не завжди їх вручають особисто. Іноді представники територіальних центрів комплектування не лише передають документи через родичів, але й просто залишають повістку у поштовій скриньці чи зовсім у дверях.

Адвокат Сергій Гуля пояснив, чи є такі дії законними.

Коли повістка вважається врученою

Варто розуміти, що повістка повинна бути вручена належним чином, а не лише доставлена до адресата. Простими словами, представники ТЦК повинні отримати підтвердження від військовозобов’язаного або його близького родича, який проживає разом, що повістка отримана.

Таким чином документ повинен бути підписаний. Якщо ж особа відмовляється підписувати документ, то слід скласти відповідний акт у присутності свідків, що особа відмовилася отримати повістку. Саме в такому разі документ вважається врученим належним чином.

Тобто залишена у дверях або поштовій скриньці повістка не може вважатися врученою. Адже будь-хто може дістати документ, тобто адресат може її не помітити. Щодо фото повістки у дверях, то навіть наявність фото в представників ТЦК не може служити доказом, адже фото можна зробити будь-де.

Щоб розпочати кримінальне провадження відносно особи, які на думку представників ТЦК отримала повістку, то на підтвердження доведеться надати відповідні документи з підписами. Без них покарати призовника неможливо.

Коли призовника можуть покарати за відмову від повістки

Покарання можливе лише у двох випадках. особа проінформована під час телефонної розмови, але не явилася. В такому разі порушник буде змушений сплатити від 5 100 до 8 500 гривень або отримає виправні роботи на термін до одного року. Але це при умові наявності відповідних доказів. Також штраф у розмірі 3 400-5 100 гривень може отримати особа, яка отримала повістку належним чином, але не явилася до ТЦК в зазначений час. Крім штрафу таку особу все-таки доправлять до військкомату.