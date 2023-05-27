Повістка = путівка на фронт: правда чи міф

Вже давно відомо, що для контрнаступу в Україні сформували спеціальні бригади. Однак цих сил може виявити замало.

Керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов анонсував. що контрнаступ розпочнеться в найближчі тижні, якщо не дні. Відповідну заяву Буданов зробив в інтерв’ю японському виданню NHK 23 травня. Керівник розвідувального управління стверджу, що необхідний мінімальний запас зброї та боєприпасів для повернення територій України вже сформований. і

Водночас російські окупанти як і раніше мають набагато більшу чисельність живої сили на більшості ділянок фронту. Змінити цю ситуацію однією лише гвардією наступу буде вкрай складно. Про це говорить воєнний експерт, полковник запасу Олег Жданов. Тож з високою ймовірністю недавно мобілізованих також залучать до контрнаступальних операцій на фронті..

Як стверджує Жданов, на фронт будуть відправляти і тих, кого мобілізували за повістками, і тих, хто добровільно бажає взяти участь у звільненні територій України. Наразі новобранців готують на два-три місяці на базах персоналу, які пройшли навчання на базах НАТО. Загалом навіть за три місяці можна підготувати штурмовика. Британські військові проводили для українських бійців, які зараз навчають інших, двомісячні навчальні курси.

При цьому наступ навіть меншими силами може бути успішним.

Для прикладу, на Харківському напрямку Збройні сили України наступали значно меншими силами, ніж мав противник для оборони. Водночас в Бахмуті сили один до одного, але слід зважати на те, що оборонятися легше, ніж наступати. Набагато важливіша стійкість та бажання солдата захищати позиції. Росіяни не вмотивовані, а от найманці Вагнера та ополченці з псевдореспублік ЛДНР продовжують змагатися.

Водночас слід розуміти, що повістка це не квиток на фронт. Призовники повинні бути зацікавлені в тому, щоб принести якнайбільше користі. Тож якщо ви, наприклад, вмієте керувати дроном або можете ремонтувати авто чи інші техніку, то про це потрібно одразу казати у військкоматі, щоб вам направили у відповідний підрозділ.