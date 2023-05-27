Повестка = путевка на фронт: правда или миф

Уже давно известно, что для контрнаступления в Украине сформировали специальные бригады. Однако этих сил может обнаружить мало.

Глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов анонсировал, что контрнаступление начнется в ближайшие недели, если не дни. Соответствующее заявление Буданов сделал в интервью японскому изданию NHK 23 мая. Руководитель разведывательного управления утверждает, что необходимый минимальный запас оружия и боеприпасов для возврата территорий Украины уже сформирован.

В то же время российские оккупанты по-прежнему имеют гораздо большую численность живой силы на большинстве участков фронта. Изменить эту ситуацию одной лишь гвардией наступления будет очень сложно. Об этом говорит военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов. Так что с высокой вероятностью недавно мобилизованных также привлекут к контрнаступательным операциям на фронте.

Как утверждает Жданов, на фронт будут отправлять и тех, кого мобилизовали по повесткам, и добровольно желающих принять участие в освобождении территорий Украины. В настоящее время новобранцев готовят на два-три месяца на базах персонала, которые прошли обучение на базах НАТО. В общем, даже за три месяца можно подготовить штурмовика. Британские военные проводили для украинских бойцов, обучающих других, двухмесячные учебные курсы.

При этом наступление даже меньшими силами может быть успешным.

Например, на Харьковском направлении Вооруженные силы Украины наступали значительно меньшими силами, чем имел противник для обороны. В то же время в Бахмуте силы друг к другу, но следует учитывать, что обороняться легче, чем наступать. Гораздо более важна стойкость и желание солдата защищать позиции. Россияне не мотивированы, а вот наемники Вагнера и ополченцы из псевдореспублика ЛДНР продолжают соревноваться.

В то же время следует понимать, что повестка это не билет на фронт. Призывники должны быть заинтересованы в том, чтобы принести больше пользы. Если вы, например, умеете управлять дроном или можете ремонтировать авто или другую технику, то об этом нужно сразу говорить в военкомате, чтобы вам направили в соответствующее подразделение.