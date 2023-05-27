Украинцы имеют право получить 75% скидки на коммуналку, но большинство этого не знают

Большинство людей привыкли, что компенсацию на коммунальные услуги могут получить только владельцы субсидий, то есть люди с низким доходом. Но есть еще льготы: 25%, 50%, 75% и даже 100%. Их государство выплачивает вне зависимости от того, какой у вас доход. В этом случае значение имеет ваш статус. То есть, льготы выдают людям, которые являются участниками боевых действий, имеют инвалидность, являются членами семьи погибшего в зоне боевых действий и другие. Детальнее кто претендует на высокую скидку и как ее получить читайте в материале.

75% скидки имеют участники боевых действий

Все лица, имеющие статус участника боевых действий, автоматически претендуют на самую высокую скидку. При этом совершенно неважно, каков доход у лица или его семьи. Важно знать, что скидка не начисляется автоматически. Чтобы ее получить, нужно подать два заявления: заявление о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП) и заявление о предоставлении льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Эта льгота начисляется на всю жизнь, но есть исключения, когда документы нужно обновлять еженедельно. Это если человек использует для отопления или приготовления пищи сжиженный газ или дрова.

Получить более подробную информацию, а также подать все необходимые документы можно в ЦНАП по месту жительства или в любой местный орган власти: поселковый совет и т.д. Для тех, кто на “ты” с современными технологиями есть возможность подать все документы и заявку онлайн. Сделать это можно на сайте Министерства социальной политики или Пенсионного фонда.

Дополнительные нюансы

Если у вас меняется место жительства, или перечень услуг на которые выдана льгота, вы должны об этом сообщить. Также если вы имеете право на льготу сразу по нескольким законам, то есть претендуете на разный процент компенсации, то по правилам можете выбрать только один.