Українці мають право отримати 75% знижки на комуналку, але більшість цього не знають

Більшість людей звикли, що компенсацію на комунальні послуги можуть отримати лише власники субсидій, тобто люди з низьким доходом. Але існують ще пільги: 25%, 50%, 75% і навіть 100%. Їх держава виплачує незалежно від того, який у вас дохід. В даному випадку значення має ваш статус. Тобто пільги видають людям, які є учасниками бойових дій, мають інвалідність, є членами родини загиблого в зоні бойових дій та інші. Детальніше хто претендує на високу знижку та як її отримати читайте у матеріалі.

75% знижки мають учасники бойових дій

Всі особи, які мають статус учасника бойових дій автоматично претендують на таку високу знижку. При цьому абсолютно немає значення, який дохід в особи чи його родини. Важливо знати, що знижка не нараховується автоматично. Щоб її отримати треба подати дві заяви: заяву про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄГАРП) та заяву про надання пільг щодо оплати житлово-комунальних послуг.

Ця пільга нараховується на все життя, однак є винятки, коли документи потрібно оновлювати щотижня. Це якщо особа використовує для опалення чи готування їжі, зріджений газ, або дрова.

Отримати детальнішу інформацію, а також подати всі необхідні документи можна у ЦНАП за місцем проживання, або у будь-який місцевий орган влади: селищну раду тощо. Для тих, хто на “ти” з сучасними технологіями, є можливість подати всі документи й заявку онлайн. Зробити це можна на сайті Міністерства соціальної політики або Пенсійного Фонду.

Додаткові нюанси

Якщо у вас змінюється місце проживання, чи перелік послуг на які видана пільга ви маєте про це повідомити. Також якщо ви маєте право на пільгу відразу за кількома законами, тобто на різний відсоток компенсації, то за правилами можете вибрати лише одну.