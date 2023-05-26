З’явилося нове фото головнокомандуючого ЗС України Залужного

Український Telegram-канал Klymenko Time опублікував фото із головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним на тлі чуток про його поранення.

На фотографії Залужний стоїть біля артилерійського катера «Буча», що його передали Військово-морським силам України, з іншими військовослужбовцями.

Напередодні українські ЗМІ опублікували перше відео із Залужним після повідомлень про його поранення. На відео український блогер заявив, що запис зроблено 25 травня.

24 травня в Telegram-каналі Залужного з’явився запис , що він провів телефонну розмову з командувачем об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, генералом США Крістофером Каволі .