В супермаркетах резко подешевел популярный продукт: цена кое-где вдвое ниже

Цены на разные продукты питания очень цикличны и могут меняться ежедневно. На ценовую политику очень сильно влияет ситуация на фронте, инфляция, наличие или отсутствие электроэнергии в некоторых регионах, а также ее постоянно растущий тариф. Однако иногда торговые сети все же преподносят приятные сюрпризы для покупателей. Сегодня стало известно, что резко снизилась цена на яйца. Последние являются базовым продуктом и должны быть в каждом холодильнике, но на прошлых неделях яйца превратились в настоящий деликатес. Наконец, их стоимость начала снижаться, а кое-где почти вдвое.

Самые дешевые яйца в торговой сети АТБ

Самые приятные цены предлагают супермаркеты АТБ. Если в апреле десяток яиц стоил примерно 70 гривен, то сейчас их можно купить даже за 37. В то же время есть разные категории яиц. Если речь идет о собственном бренде АТБ “Своя линия”, то их яйца стоят 53 гривны.

В среднем цены на яйца в разных торговых сетях составляет от 55 до 59 гривен за десяток, что уже гораздо приятнее, чем это было еще пару недель назад.

Эксперты объясняют подешевление тем, что сейчас уже достаточно тепло, а летом куры всегда лучше несутся. Долгий световой день также этому очень хорошо способствует.

Подешевели и другие продукты

В частности, снизилась цена гречки, которая в прошлом году стоила даже по 100 гривен за кило. Сейчас эту крупу можно купить за 40–50 грн за килограмм. Также в АТБ подешевел сахар. Его цена варьируется в пределах 32 гривен за кило, что дешевле, чем во всех других супермаркетах.

Дешевеют и прошлогодние овощи, например морковь, картофель, свекла и т.д. Здесь опять-таки повлияла сезонность, ведь старые овощи постепенно заменяют новым урожаем.