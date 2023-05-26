В червні українців чекає новий курс долара: чи перетне долар психологічну позначку

В червні цього року курс долара залишатиметься стабільним, але можливі коливання курсу в обидві сторони. Найімовірніше, готівковий курс не опуститься нижче офіційного, але й не підніметься вище значень 38,9 гривні за долар.

Зараз курс американської валюти залежить від постачання Україні міжнародної фінансової допомоги від держав-партнерів. Про це повідомив аналітик центру “Об’єднана Україна” Олексій Кущ.

За словами експерта курс валют зараз повністю залежить від міжнародної допомоги. Поки будуть більш менш стабільні надходження коштів, курс залишатиметься стабільним. Також на курс валют позитивно вплинуло продовження “зернового коридору” та розблокування транзиту через Польщу та деякі інші країни. Також варто згадати експорт сировини, звісно відновився він не на довоєнний рівень, а лише на 60-70%, але це позитивний аспект.

Також Олексій Кущ додав, що зараз скоротився відтік капіталу від українців, які перебувають за кордоном. Всі ці фактори позитивно впливають на курс валют.

Зазначимо, що станом на 25 травня банки України встановили готівковий курс долара на рівні 37,15/ в покупців 37,60 гривні в продажі за долар.

Якщо порівнювати із попереднім днем, то вартість валюти на покупки не змінилась, а вартість продажу зросла на чотири копійки.

При цьому офіційний курс американської валюти залишилася на рівні 36,56 гривні за один долар. Водночас українцям не рекомендують купувати долар, принаймні масово, адже в найближчій перспективі є всі шанси на девальвацію курсу.

Раніше чимало експертів припускали, що вже влітку курс долара можуть відпустити або змінити. Однак поки ситуація залишається стабільною, державний бюджет Україні регулярно поповняється надходженнями від Міжнародного валютного фонду та країн-партнерів. Однак вже в липні скасують пільгові податкову ставку у 2%, а також повернуть акцизи на пальне. Це вимоги міжнародного валютного фонду в обмін на продовження фінансування України.